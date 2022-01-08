Немцы хотят запуска "Северного потока - 2" – СДПГ

8 янв. 21:26

Запуск "Северного потока - 2" не связан с политикой и соответствует желаниям немцев, - заявили сегодня в правящей партии ФРГ - Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Этот проект был запланирован и продвигался в течение длительного времени, многочисленные опасения были взвешены и приняты во внимание", - заявил генсек СДПГ Кевин Кюнерт в интервью агентству Reuters, добавив, что газопровод "уже буквально в сети" и остается решить только "юридические вопросы" сертификации, нужно достичь "политического и правового мира" в данном вопросе, передает РИА Новости.

Большинство немцев "регулярно в опросах высказываются за запуск" "Северного потока - 2", - добавил он.

Согласно опросу, представленному немецким телеканалом ARD накануне, 60% немцев выступают за запуск "Северного потока - 2", который продолжает оставаться объектом критики со стороны США и некоторых восточно-европейских стран.