8 янв. 21:11

Президент России Владимир Путин переиграл Запад с разгромным счетом, - заявил сегодня в эфире ютьюб-канала SobiNews экс-представитель НАТО в Москве Гарри Табах.

"Он получил все, он уделал всех, …нашими же руками", - посетовал бывший американский военный, цитирует его РИА Новости.

Прежде всего, Владимир Путин одержал убедительную геополитическую победу над США, и сейчас, по его мнению, украинцы совершают ошибку, поддерживая действующего главу Белого дома Джо Байдена, который идет на значительные уступки Москве во многих вопросах.

При Байдене Вашингтон снял санкции с "Северного потока - 2", отказался поставлять на Украину летальные виды оружия и отправлять войска в эту страну для противостояния с Россией, - перечислил Табах, напомнив, что на первых этапах своего правления обещал "не считаться" с Москвой и ввести жесткие санкции.

"А теперь наш советник по национальной безопасности господин Салливан выходит и говорит: "в первую очередь нам надо дать гарантии России о безопасности, не Америке", - возмутился он.

Также бывший военный Североатлантического альянса добавил, что президент США препятствует добыче нефти и газа в стране, чем создает дефицит топлива и позволяет российской экономике "обогатиться" за счет роста спроса на энергоресурсы.

В то же время сегодня газета Washington Post со ссылкой на знакомые с планами американской администрации источники написала, что США на предстоящих 10 января переговорах с РФ в Женеве планируют обсудить тематику размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе.

Также в ходе предстоящих консультаций Белый дом планирует выяснить, серьезно ли Москва относится к разрешению кризиса вокруг Украины, либо использует выдвигаемые ею требования к США для затягивания сложившейся ситуации, - пишет издание.

Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.