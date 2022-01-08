"Омикрон" добрался до Армении

8 янв. 20:58

В Армении сегодня впервые были выявлены два ввозных случая коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", - сообщили в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний.

"В Армении выявлены два ввозных случая коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "омикрон". Пациенты с COVID-19 прошли эпидемиологическое исследование после прибытия в Армению, в том числе методом секвенирования, в результате чего был выявлен штамм "омикрон". Состояние пациентов удовлетворительное, они не госпитализированы, оба проходят лечение дома", - говорится в сообщении в аккаунте центра в Facebook, передает РИА Новости.

По состоянию на среду, 5 января, в Армении подтверждены 345 713 случаев заражения COVID-19, скончались 7999 человек. До 20 июня 2022 года объявлен карантин, - сообщили в Минздраве страны.