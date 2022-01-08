Под Алматы идет затяжной бой, стреляют в Талдыкоргане - СМИ

В пригороде Алматы вдоль трассы на Бишкек идет бой, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев.
Речь идет об окрестностях поселка Райымбек. Столкновение продолжается несколько часов, - передает РИА Новости.
В городе Талдыкоргане Алматинской области также слышны выстрелы.
"В Талдыкоргане слышны выстрелы в микрорайоне Самал", - говорится в сообщении.
Власти призывают жителей сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. В ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.