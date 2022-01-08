Под Алматы идет затяжной бой, стреляют в Талдыкоргане - СМИ

8 янв. 20:44

В пригороде Алматы вдоль трассы на Бишкек идет бой, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев.

Речь идет об окрестностях поселка Райымбек. Столкновение продолжается несколько часов, - передает РИА Новости.

В городе Талдыкоргане Алматинской области также слышны выстрелы.

"В Талдыкоргане слышны выстрелы в микрорайоне Самал", - говорится в сообщении.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. В ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.