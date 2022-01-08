Турция будет договариваться с США о покупке истребителей F-35

8 янв. 20:27

Встреча Турции и США по вопросу покупки американских истребителей F-35 для ВВС страны состоится в ближайшие дни, ведется подготовка, - заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Переговоры с США по F-35 продолжаются. В ближайшие дни в США состоится встреча по поводу F-35, ведется подготовка", - цитирует Акара РИА Новости со ссылкой на турецкое информационное агентство "Анадолу".

Известно, что проведение встречи планируется в Вашингтоне.

Ранее США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, аннулировав совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года.