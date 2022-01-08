Завтра в Крыму будет тепло, дождливо и туманно

8 янв. 20:13

Завтра, в воскресенье, 9 января, в Крыму будет облачно с прояснениями, - говорится в прогнозе погоды МЧС по Республике Крым.

"Ночью без существенных осадков, а днем местами дождь. Также ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный 8-13 м/с", - предупреждают в МЧС, передает "АиФ-Крым".

Температура воздуха ночью может опуститься до 0 градусов, однако днем воздух прогреется до +11 градусов.

В Симферополе 9 января будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем местами дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 со знаком плюс.