Под колесами поезда в Туапсе погиб житель Челябинской области

8 янв. 19:55

Минувшим вечером на перегоне "Лазаревское-Водопадный"в Туапсе мужчина погиб, попав под поезд, - сообщили сегодня в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.

Сообщение о происшествии поступило в управление на транспорте МВД России по ЮФО от дежурной по станции в 22:40. Машинист поезда "Имеретинский курорт – Москва" экстренно затормозил, но это не спасло мужчину, оказавшегося на рельсах - от полученных травм он скончался, - передает "АиФ-Юг".

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Туапсинского ЛОП. Выяснилось, что под поезд попал житель Челябинской области, по словам машиниста состава, выглядевший нетрезвым.

Материалы проверки направят в следственные органы, - добавили в управлении на транспорте МВД России.