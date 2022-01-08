Покупка российских ЗРС С-400 была необходимостью - Минобороны Турции

8 янв. 19:44

Покупка российских зенитно-ракетных систем С-400 Турцией была не ее выбором, а необходимостью, поскольку приоритетом Анкары является безопасность, - заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Это было не выбором, а необходимостью. Это система, которая никому не причинит вреда, если не будет нападения или угрозы. Наш приоритет - безопасность 84 млн жителей нашей страны. Это система, которую не предоставили наши союзники, а мы сами обеспечили из России", - цитирует слова Акара РИА Новости со ссылкой на турецкое информационное агентство "Анадолу".

По вопросу С-400 можно найти "разумные и логичные решения", и "Турция в этом отношении права", - заключил Акар.

Напомним, Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму $2,5 млрд в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган минувшим летом заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.