Кипрские ученые нашли новый гибрид коронавирусных штаммов

8 янв. 19:30

Кипрские ученые Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили на острове новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон": исследователи дали ему название "дельтакрон", сообщил заведующий данной лабораторией Леонтиос Кострикис, ранее возглавлявший Научно-консультативный совет по борьбе с пандемией, функционирующий при кипрском министерстве здравоохранения.

Новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма.

"Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом", - рассказал вирусолог, отметив: у омикрон-штамма 30 мутаций, и "10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре", - передает ТАСС.

Так называемый дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами ковида, а остальные 14 - у обычных жителей, - добавил Кострикис.