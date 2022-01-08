В Астраханской области озвучили новые тарифы ЖКХ

8 янв. 19:12

Служба по тарифам Астраханской области обнародовала тарифы на коммунальные ресурсы, которые начнут действовать с 1 июля 2022 года.

Пока тарифы в области остались прошлогодними, но с 1 января уже увеличили взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД). Для МКД без лифтов минимальный размер ежемесячного взноса на капремонт поднялся с 6,5 до 8,5 рублей за 1 кв м общей площади квартиры (рост на 30,8%), а для МКД с лифтами – с 8 до 10 рублей за кв м (на 25%), - передает "АиФ Астрахань".

С 1 июля тариф на электроэнергию вырастет на 5%: с 5,19 рублей за кВт/ч до 5,45 рублей за кВт/ч. Величина тарифов для потребителей, в отношении которых применяется понижающий коэффициент 0,7, составит 3,82 вместо прежних 3,63 руб./кВтч.

Розничная цена на природный газ, реализуемый населению Астраханской области ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань", в I полугодии 2022 года составит 5810,11 рублей за 1 тыс кубометров, а с 1 июля вырастет на 3%.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение МУП г. Астрахани "Астрводоканал" в 2022 году увеличатся на 7% и составят с 1 июля 2022 года 26,23 и 31,84 рублей за кубометр. соответственно.

Тариф на тепловую энергию наиболее крупной теплоснабжающей организации – ООО "Астраханские тепловые сети" – вырастет на 3,9% к уровню I полугодия 2022 года.

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора ООО "ЭкоЦентр" по обращению с ТКО, осуществляющего деятельность на территории всей Астраханской области, за исключением ЗАТО "Знаменск" в 2022 году увеличится на 3,4% и составит с 1 июля 2021 года 530,42 рублей за кубометр.