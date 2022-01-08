"Турецкие авиалинии" готовы возобновить полеты в Казахстан

Флагманская турецкая авиакомпания "Турецкие авиалинии" (Turkish Airlines) возобновит полеты в Казахстан при первой же возможности, - заявил сегодня ее гендиректор Билал Екши.
"Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами в Казахстане, и мы возобновим наши полеты при первой же возможности", - написал Екши в своем микроблоге в Тwitter, передает РИА Новости.
Авиарейсы будут выполняться в Алматы, Нур-Султан, Актау и Туркестан, - добавил Билал Екши.
Напомним, ранее компания заявила, что приостанавливает полеты в Казахстан до 9 января.