"Турецкие авиалинии" готовы возобновить полеты в Казахстан

8 янв. 18:58

Флагманская турецкая авиакомпания "Турецкие авиалинии" (Turkish Airlines) возобновит полеты в Казахстан при первой же возможности, - заявил сегодня ее гендиректор Билал Екши.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами в Казахстане, и мы возобновим наши полеты при первой же возможности", - написал Екши в своем микроблоге в Тwitter, передает РИА Новости.

Авиарейсы будут выполняться в Алматы, Нур-Султан, Актау и Туркестан, - добавил Билал Екши.

Напомним, ранее компания заявила, что приостанавливает полеты в Казахстан до 9 января.