КНБ Казахстана обнародовал список погибших при беспорядках сотрудников

8 янв. 18:28

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня опубликовал список погибших в ходе беспорядков сотрудников, в котором семь человек, - говорится в заявлении ведомства.

Среди погибших - полковник Андрей Кабдинов, подполковник Дастан Адилбай, капитан Жандос Жагалбаев, капитан Адиль Нуркенов, рядовой Мейрхан Битим, рядовой Жайык Адылкан и рядовой Даулет Жупарбеков, - передает РИА Новости.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. В ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.