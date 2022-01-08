РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

КНБ Казахстана обнародовал список погибших при беспорядках сотрудников

КНБ Казахстана обнародовал список погибших при беспорядках сотрудников

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня опубликовал список погибших в ходе беспорядков сотрудников, в котором семь человек, - говорится в заявлении ведомства.

Среди погибших - полковник Андрей Кабдинов, подполковник Дастан Адилбай, капитан Жандос Жагалбаев, капитан Адиль Нуркенов, рядовой Мейрхан Битим, рядовой Жайык Адылкан и рядовой Даулет Жупарбеков, - передает РИА Новости.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. В ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.

1230 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео