Эрдоган пообещал гражданам Турции обуздать инфляцию

8 янв. 18:07

Сегодня, выступая на церемонии открытия линии высокоскоростных поездов Конья-Караман, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в ближайшее время решить проблему высоких цен и инфляции в стране.

"Проблема высоких цен, процентов и инфляции волнует нашего гражданина. В скорейшем времени эта проблема также найдет свое решение, как нашлось решение проблемы обменного курса", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления, передает РИА Новости.

Финансовая система Турции переживает не лучшие времена из-за падения курса национальной валюты – турецкой лиры. Оно резко ускорилось после нескольких подряд снижений учетной ставки центробанка страны: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе ушедшего года стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.

Тем не менее, инфляция в Турции в декабре выросла на 13,58%, достигнув 36,08% в 2021 году.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара решительно настроена бороться с волатильностью на валютном рынке, и завершение года с показателем экспорта в $225 млрд демонстрирует, что Турция на верном пути.

"Благодаря обнародованному в декабре 2021 года пакету экономических мер нам удалось сдержать колебания в курсах валют. Надеемся, что также в кратчайшие сроки нам удастся взять под контроль и инфляцию, и тогда страна выйдет из ситуации, которой она не заслуживает", - отметил глава государства.

Президент Турции выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов. Лидеры оппозиции обвиняли Эрдогана в экономической некомпетентности и призывали к досрочным выборам. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.