На столичный регион обрушится новый снегопад

8 янв. 17:47

Уже завтра, в воскресенье, 9 января, на столичный регион обрушится очередной снегопад, - сообщили синоптики.

"По прогнозам синоптиков, снегопад начнется после 15.00 9 января и завершится во второй половине дня 10 января. Наиболее интенсивными осадки будут в вечерние и ночные часы воскресенья. Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", – цитируют в сообщении в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства заммэра Москвы Петра Бирюкова, передает РИА Новости.

По мере выпадения осадков коммунальная техника приступит к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторится несколько раз.