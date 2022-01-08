Украина отправит в утиль почти 600 тыс доз антикоронавирусных вакцин

8 янв. 17:14

Украина передаст на утилизацию почти 600 тыс доз вакцин от коронавируса, которые по разным причинам стали непригодными для использования, - сообщил Минздрав страны.

"По состоянию на 5 января 561 729 доз вакцины AztraZeneca, полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по утилизации", - отмечает ведомство, передает агентство РБК-Украина.

Срок годности этих вакцин истек, - уточняется в сообщении.

Напомним, по данным украинского Минздрава, с 24 февраля 2021 года. В стране с населением в 41 млн человек привиты 28 773 017 граждан. В минувшем 2021 году Украина бесплатно получила более 3,6 млн доз вакцин против коронавируса в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.