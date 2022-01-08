Власти Израиля открывают страну для вакцинированных "Спутником V" туристов

8 янв. 16:43

Иностранные туристы, привитые одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, либо вакцинированные "Спутником V", а также переболевшие ковидом и имеющие сертификат, при условии положительного серологического теста после прилета смогут въезжать в Израиль с 9 января, - говорится в правилах въезда иностранцев в страну, опубликованных сегодня на сайте министерства здравоохранения Израиля.

В Израиле "признаются вакцинированными те, кто был привит вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения. Израиль признает также вакцину "Спутник" при условии получения положительного результата серологического анализа, сданного в Израиле", указывается в правилах.

"Суть признания Израилем выздоровления за границей или вакцинации, проведенной за границей, заключается в предоставлении возможности пребывать в сокращенном карантине после въезда в Израиль и получить зеленый пропуск после него", - добавили в Минздраве, передает ТАСС.

Для въезда в еврейское государство вакцинация должна соответствовать правилам, установленным в Израиле - иностранцы "должны получить две дозы вакцины, и ко дню их въезда в Израиль должно пройти не менее 14 дней с даты получения второй дозы, но не более 180 дней в день их выезда из Израиля", либо они "были вакцинированы бустерной дозой вакцины, и ко дню их въезда в Израиль прошло 14 или более дней" с даты бустера. Переболевшие должны иметь "сертификат о выздоровлении, поддающийся электронной проверке Министерством здравоохранения Израиля на основании положительного результата молекулярного анализа, например, ПЦР", и будут допускаться при выполнении ряда условий по срокам и вакцинации, - указывается в документе.