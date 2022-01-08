ДТП под Иваново унесло три жизни

8 янв. 16:29

Сегодня днем под Иваново столкнулись легковушка и грузовик, есть жертвы- сообщает МВД Медиа.

"На трассе Иваново - Ярославль произошло ДТП, в котором погибли три человека", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo из-за заноса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и врезался в грузовик.

"В результате столкновения водитель иномарки и две его пассажирки скончались. Также получила телесные повреждения и была госпитализирована 15-летняя девочка, находившаяся в легковом автомобиле", - отмечается в сообщении.

На месте смертельного ДТП работают следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего: решается вопрос о возбуждении уголовного дела.