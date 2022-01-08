В Казахстане возобновляют работу автозаправки

8 янв. 16:13

Власти Казахстана вследствие стабилизации обстановки возобновляют работу сетей АЗС, - сообщило министерство энергетики республики.

"В регионах и городах Казахстана со стабильной обстановкой возобновляется работа сетей АЗС", - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Поставки топлива, в том числе сжиженного газа, стабилизированы, НПЗ работают в штатном режиме.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.