Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелке на границе с Арменией

8 янв. 15:39

В субботу, 8 января, около 13:50 в направлении населенного пункта Верхняя Шорджа Басаркечярского района подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные на территории Кельбаджарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что в результате ответных действий азербайджанской армии огонь с противоположной стороны был подавлен. Сейчас обстановка в указанном направлении стабильная.

Перестрелки между армянскими и азербайджанскими военными возобновлялись несколько раз после окончания Второй карабахской войны. В большинстве своем они связаны с процессом делимитации границ. До войны 27 сентября-9 ноября 2020 года фактическая граница Армении и Азербайджана проходила восточнее из-за армянской оккупации семи районов и Нагорного Карабаха. После освобождения Баку этих территорий началась демаркация границ начались споры насчет того, где именно должна пройти граница.

Наиболее ожесточенными стали бои 8 декабря. В этот день Минобороны Азербайджана обвинило армянские ВС в интенсивном обстреле и перешло в полномасштабное наступление. Эскалация была предотвращена благодаря вмешательству министра обороны РФ Сергея Шойгу.