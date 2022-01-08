Рахмон обсудил ситуацию в Казахстане с Токаевым

8 янв. 15:17

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Таджикистана.

"В ходе беседы главы государств подробно обсудили развитие ситуации в Казахстане", - передает агентство слова собеседника.

Токаев подробно проинформировал Рахмона о предпринимаемых мерах по контролю за ситуацией, восстановлению мира и спокойствия, а также о конечных целях главарей трагических событий в стране.

"Президент Казахстана поблагодарил президента Рахмона и весь таджикский народ за поддержку и направление в Казахстан вместе с смешанными миротворческими силами ОДКБ ограниченного контингента миротворцев Таджикистана для содействия поддержанию правопорядка и обеспечения стабильности", - добавили в пресс-службе главы государства.