Пострадавшие от стихийных бедствий в Грузии получат новое жилье

8 янв. 15:05

Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии приняло решение приобрести дома для пострадавших от стихийных бедствий в стране, сказал глава ведомства Бессарион Симонишвили в эфире телеканала "Рустави 2".

Он добавил, что всего агентство приобретет дома для 160 семей.

"Мы увеличили сумму для каждой семьи до 30 тысяч лари, и они смогут выбрать себе дом по всей стране", - заявил Симонишвили.

На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 6 312 семей, пострадавших от стихийных бедствий. Часть из них уже получили новое жилье. В течение последних двух лет агентство обеспечило жильем более 600 семей.