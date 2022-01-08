Президент Казахстана сообщил Путину о стабилизации обстановки в стране

8 янв. 14:52

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал в телефонном разговоре президенту РФ Владимиру Путину, что ситуация в стране стабилизируется, сообщает пресс-служба главы Казахстана.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении на его сайте. "Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью", - сообщает пресс-служба Токаева.

Казахстанский лидер также выразил Путину признательность за поддержку в решении вопроса о направлении объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в восстановлении конституционного порядка и законности, говорится в сообщении.