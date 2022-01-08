Зеленский призвал сенат США поддержать санкции против «Северного потока-2»

8 янв. 14:10

Киев призывает Сенат США поддержать закон о санкциях в отношении «Северного потока — 2», заявил в субботу украинский лидер Владимир Зеленский.

«Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», - написал Владимир Зеленский в своем Twitter.

Ранее газета Hill сообщила, что в январе сенаторы США проведут голосование по вопросу санкций против трубопровода. Проектом предлагается ввести санкции, связанные со строительством «Северного потока-2». Голосование, по данным издания, должно состояться 14 января. Чтобы документ прошел, его должны поддержать 60 сенаторов.

Зеленский также поблагодарил сенаторов Теда Круза и Чака Шумера за согласие поставить на голосование вопрос остановки газопровода.