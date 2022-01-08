Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

8 янв. 13:37

Главы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане, сообщает Sputnik Беларусь.

"Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ", - передает агентство со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.