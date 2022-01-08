Самолет турецкой авиакомпании не смог сесть в Батуми из-за сильного ветра

8 янв. 13:10

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Батуми, не смог сесть в Батумском международном аэропорту и совершил вынужденную посадку в Трабзоне, сообщает издание "Батумелеби".

Причиной неудавшейся посадки, по данным СМИ, стал сильный ветер. Самолет час летал над городом, однако после нескольких неудачных попыток посадки пилоты развернули самолет и посадили его в Трабзоне.

Пока неизвестно, как следовавшие данным рейсом пассажиры попадут в Грузию. Авиакомпания не делала для СМИ официальных заявлений.