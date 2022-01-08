Токаев восстановил контроль над Казахстаном при поддержке ОДКБ

8 янв. 12:35

В крупнейшем мегаполисе Казахстана в Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция. Жители города помогают полиции выявлять подозрительные группы людей. По состоянию на утро 8 января число задержанных за беспорядки составляет более 4,4 тыс. человек, сообщает МВД Казахстана. Среди задержанных также были обнаружены иностранные граждане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил, что всего "на Алма-Аты было не менее шести волн нападений террористов" общей численностью 20 тысяч человек.

На данный момент продолжается переброска российских миротворцев в Казахстан, сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки Чкаловский, Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный», — говорится в сообщении.

В субботу Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев также обсудили обстановку в Казахстане, сообщили в Кремле. Токаев поблагодарил Путина за поддержку по линии Организации договора о коллективной безопасности и предложил провести онлайн-саммит ОДКБ. Путин инициативу поддержал.

2 января в Казахстане начались массовые акции и столкновения из-за повышения цен на газ в два раза. Протесты, начавшиеся с Мангистауской области, быстро расширились, а у митингующих появились политические требования. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в регионах режим ЧП, а утром 5 января принял отставку правительства.

Для поддержания стабильности страны-члены ОДКБ направили в страну миротворческие контингенты. Однако столкновения протестующих с силовиками продолжается. Есть тысячи пострадавших и десятки погибших.