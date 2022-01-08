Мишустин поручил подготовить программу развития СПО на Северном Кавказе

8 янв. 11:58

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения РФ совместно с руководством регионов Северного Кавказа до 1 февраля представить в правительство комплексную программу развития среднего профессионального образования СКФО до 2030 года, ее объем финансирования составит до 11,08 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Минпросвещения совместно с руководством регионов Северного Кавказа обязано до 1 февраля представить в Правительство комплексную программу развития среднего профессионального образования СКФО до 2030 года с объемом финансирования до 11,08 млрд рублей. Источники финансирования будут определены до 1 июня", - говорится в сообщении.

Данное решение было принято по итогам стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, состоявшейся 26 ноября под руководством Михаила Мишустина.