В Донбассе зафиксирована бронетехника украинских силовиков

8 янв. 11:33

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что украинские силовики разместили бронетехнику вблизи подконтрольного Киеву поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее Народная милиция ЛНР также сообщала, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель пресс-службы оборонного ведомства журналистам.

По его словам, боевая машина пехоты БМП-2 и две бронированных разведывательно-дозорных машины были зафиксированы Народной милицией ЛНР вблизи поселка Новотошковское.

"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.