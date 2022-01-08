Три человека пострадали в результате хлопка газа в частном доме в Дагестане

8 янв. 11:07

Три человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в Тарумовском районе Дагестана, сообщает старший помощник прокурора региона Татьяна Голубова, передает ТАСС.

"Прокуратурой республики организована проверка информации о хлопке газовоздушной смеси в Тарумовском районе. По предварительным данным, в частном жилом доме в населенном пункте Имунный произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадали трое человек, из них двое - дети", - сказала Голубова.

Причины произошедшего будут установлены в ходе надзорных мероприятий. Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования",- заключила Голубова.