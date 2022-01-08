Лукашенко и Токаев обсудили обстановку в Казахстане

8 янв. 10:53

Президенты Беларуси и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обсудили обстановку в Казахстане и дальнейшие действия. Об этом в субботу сообщила пресс-служба белорусского лидера по итогам телефонного разговора президентов.

"Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялся утром 8 января, - говорится в сообщении пресс-службы. - Главы государств обсудили ситуацию и обстановку в Казахстане, а также дальнейшие действия".

Ранее, 7 января, Александр Лукашенко также провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили деятельность миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Вечером этого же дня Лукашенко обсудил ситуацию в республике с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.