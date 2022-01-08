Стало известно местонахождение Нурсултана Назарбаева

8 янв. 10:39

Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана, сообщает его пресс-секретарь Айдос Укибай.

По его словам, Назарбаев призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны.

Также сообщается, что Назарбаев проводит консультации и находится на прямой связи с Токаевым, а также проводит телефонные разговоры с главами дружественных стран.

"Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Касым-Жомартом Токаевым", — говорится в записи на странице его представителя в Twitter.

Ранее утверждалось, что экс-президент Казахстана покинул страну и улетел в Китай.