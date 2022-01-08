В ВС Азербайджана подготовили план мер по борьбе с наркоманией

8 янв. 10:23

В армии Азербайджана подготовлен совместный план мероприятий на 2022 учебный год по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. Об этом говорится на официальном сайте минобороны Азербайджана.

Согласно плану, в рамках просветительских мероприятий, проводимых в Азербайджане в сфере борьбы с наркоманией, предусмотрено проведение семинаров и встреч в воинских частях и соединениях азербайджанской армии, а также в специальных военно-учебных заведениях.

На мероприятиях будет представлена информация о работе, проводимой по предотвращению пристрастия молодежи к этим пагубным привычкам, мерах по борьбе с наркоманией в армии Азербайджана, в том числе о разрушительном воздействии наркотиков на организм человека, этапах формирования наркотической зависимости, трагических последствиях, обусловленных употреблением наркотиков, и другим темам.