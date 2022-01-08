Бывший глава КНБ Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене

8 янв. 10:09

Спецслужбы Казахстана задержали бывшего главу Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене, сообщает пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица", - говорится в сообщении пресс-службы.

Карим Масимов был снят с поста председателя КНБ после начала массовых протестов в Казахстане. 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым председателем Комитета нацбезопасности Ермека Сагимбаева.