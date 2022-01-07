Иран начал выплачивать компенсации семьям погибших при трагедии с украинским Boeing

7 янв. 23:11

Министерство транспорта Ирана начало выплачивать компенсации родственникам жертв трагедии с украинским самолетом, сбитом в январе 2020 года иранскими ПВО. Об этом сообщают СМИ.

В управлении гражданской авиации ИРИ пояснили, что "некоторые семьи получили сумму в $150 тыс", передает "Интерфакс".

В ведомстве уточнили, что семьи погибших могут добиваться других компенсаций через суды - такие попытки уже были предприняты в Канаде.

Напомним, 8 января 2020 года иранские военные ошибочно сбили Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе граждане Украины, Ирана и Канады и нескольких других стран.