На Кубани модернизировали 55 котельных

8 янв. 8:39

В 2021 году в Краснодарском крае обновили 55 котельных, сообщил вице-губернатор Александр Трембицкий.

Он отметил, что 34 из 55 котельных модернизированы за счет частных инвестиций. "Выполняя поручение губернатора Вениамина Кондратьева, мы продолжаем активно привлекать в отрасль внебюджетные источники", - указал Трембицкий.

"В 2021 году за счет средств теплоснабжающих предприятий в крае модернизировали 19 котельных, 15 - в рамках концессионных соглашений в Ейском, Успенском, Кущевском районах и городе Горячий Ключ. Еще 21 объект обновили за счет краевых и муниципальных средств", – поделился он.

Кроме того, в прошлом году были согласованы восемь концессионных соглашений по котельным в Апшеронском, Ленинградском, Славянском, Новопокровском, Тихорецком районах. Общий объем инвестиций по ним превысит 2,4 млрд рублей.