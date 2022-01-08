Фасад и кровлю почти 40 домов отремонтируют в Нальчике к столетию КБР

8 янв. 5:24

Несколько десятков многоквартирных домов подвергнут ремонту в Нальчике к столетию Кабардино-Балкарской Республики, которое приходится на сентябрь, рассказали в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона.

"В рамках подготовки к празднованию 100-летия КБР Минстроем КБР, совместно с местной администрацией городского округа Нальчик и региональным оператором капитального ремонта КБР, после обследования домов по пр. Ленина и Мальбахова был составлен перечень из 38 многоквартирных домов, которым необходим ремонт фасада и кровли", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В данный момент министерство ищет средства для ремонта этих домов.

Помимо этого, вместе с Минстроем РФ рассматривается включение в госпрограмму "Формирование комфортной городской среды" 12 общественных территорий в республике. Их предполагается благоустроить в наступившем году в рамках подготовки к празднованию столетия КБР.