Более 90% сотрудников санаториев получили иммунитет от коронавируса на Ставрополье

8 янв. 2:33

Более 90% работников санаторно-курортных учреждений имеют иммунитет от коронавируса на Ставрополье, рассказал краевой министр туризма и оздоровительных курортов Кирилл Реут.

"Вакцинацию прошли порядка 20 тыс сотрудников санаторно-курортных учреждений края, а также имеют антитела более 1 тыс сотрудников. <...> Учитывая сотрудников, прошедших вакцинацию (более 86%) и имеющих антитела (переболевших), [процент иммунизации] составляет 91,2% от общего количества сотрудников санаторно-курортных учреждений края, минимальный риск заражения новой коронавирусной инфекцией", - приводит его слова ТАСС.

Глава Минтуризма уточнил, что вакцинация людей из этой категории продолжается, ведется агитационная и разъяснительная работа о необходимости прививаться против Covid-19.

Реут добавил, что с каждой неделей растет число вакцинированных сотрудников санаториев, а в ближайшее время намерены сделать прививку еще около 1,5 тыс человек.