События в Казахстане уронили цены на биткоины

Стоимость криптовалюты упала с 47 тыс. дол. в начале этой недели до менее чем 42 тыс. дол. за цифровую монету, следует из протокола заседания Федеральной резервной системы США, на котором было высказано предположение, что процентные ставки могут быть повышены. Политические события в Казахстане также вызвали обеспокоенность по поводу пропускной способности сети. Индустрия майнинга криптовалюты расцвела в Казахстане, благодаря щадящему законодательству и фактическому запрету на этот вид деятельности в Китае, введенному прошедшим летом. Но еще осенью из-за проблем с электричеством количество крипто-операций в стране начало снижаться, а нынешние политические потрясения еще больше обеспокоили экспертов.

BBC отмечает, рост или падение цены биткоина трудно связывать с одной причиной, из-за глобального и децентрализованного характера криптовалюты, но многие комментаторы указали на публикацию протоколов декабрьского заседания Федеральной резервной системы как на один из таких факторов. Протокол предполагает, что Центральный банк Америки может повысить процентные ставки раньше, чем некоторые ожидали, и распродать часть своих активов. Это могло привести к тому, что традиционные инвесторы, владеющие биткоинами, стали использовать менее рискованные активы.

В то же время в Казахстане происходит огромное количество мирового майнинга биткойнов - процесса, с помощью которого проверяются транзакции и производятся новые «монеты». На этой неделе Казахстан пострадал от политических волнений. Считается, что в Казахстане обрабатывается почти пятая часть всего майнинга биткоинов, из-за обычно дешевого электричества. А отключение интернета в начале этой недели ударило по вычислительной мощности всей сети биткоина.

Вот, что произошло:

- Биткоин начал неделю с цены выше $47 тыс. за монету

- К середине недели он начал падать примерно до $46 тысяч.

- В среду были опубликованы протоколы Федеральной резервной системы.

- К четвергу цена резко упала примерно до $42 тысяч.

- В какой-то момент в четверг он достиг минимума почти в 41 тыс. долларов, а затем немного восстановился.

Падение означает, что биткоин достиг самой низкой цены с сентября 2020 года по сравнению с ноябрьским пиком в более чем 60 тыс. долларов. Цены на другие криптовалюты также упали. Стоимость Ethereum упала более чем на 4% за 24 часа, с примерно 3800 долларов до менее 3200 долларов. Мэтью Дибб из сингапурской крипто-компании Stack Funds сказал информационному агентству Reuters: «В настоящее время мы наблюдаем широкое отношение к риску на всех рынках, поскольку инфляционные опасения и повышение ставок, кажется, находятся в центре внимания спекулянтов».

Криптовалюты, и особенно биткоин, продолжают подвергаться критике. Mozilla Foundation - группа, которая делает веб-браузер Firefox среди других программных проектов с открытым исходным кодом - объявила, что больше не будет принимать пожертвования в криптовалюте после отказа пользователей. Группа принимала пожертвования в криптовалюте в течение многих лет, но недавний твит, напоминающий людям об этом факте, вызвал гневную реакцию, поскольку использование энергии и нерегулируемый характер цифровой валюты продолжают вызывать споры среди многих критиков.