Блинкен назвал цель США и союзников на дискуссиях по безопасности с Россией

7 янв. 21:58

Америка и ее союзники на дискуссиях по безопасности с Россией, запланированных на следующей неделе, продолжат активно добиваться дипломатической деэскалации вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепе.

"[Как сказал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг], агрессивные действия РФ представляют собой угрозу миру и стабильности в Европе. Мы готовы дать решительный ответ на дальнейшую агрессию РФ, но дипломатическое решение все еще возможно и является предпочтительным, если Россия выберет [путь дипломатии и деэскалации]. Это то, чего мы с нашими союзниками и партнерами продолжим напряженно добиваться на следующей неделе", - приводит слова главы Госдепартамента ТАСС.

По его мнению, Россия может организовать провокацию либо инцидент, чтобы затем использовать военную силу против Украины.

Тем не менее, обратил внимание Блинкен, Вашингтон на сто процентов привержен значимому диалогу с Москвой по безопасности, и в некоторых сферах прогресс вполне возможен.

Госсекретарь добавил, что Запад никогда не давал России обещаний о нерасширении НАТО.

Дипломат уточнил, что российско-американский диалог по безопасности должен представлять собой "улицу с двусторонним движением", и при эскалации Запад готов ввести санкции.