Иран и Азербайджан восстановили дружеские отношения

Азербайджан и Иран признали, что каждая из сторон выиграет, преодолев разногласия и развивая связи в различных сферах, пишет National Interest.

В сентябре 2021 года отношения между Тегераном и Баку ухудшились после того, как иранские вооруженные силы провели масштабные маневры на границе с Азербайджаном, спровоцировав беспокойство Баку. Но разногласия были улажены, и напряженность сошла на нет. Теперь Азербайджан и ИРИ проявляют интерес к развитию двусторонних связей.

Президенты Азербайджана и Ирана встретились в Ашхабаде 28 ноября 2021 года. ”Отныне ирано-азербайджанские отношения будут развиваться во всех сферах, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев репортерам. - Наши народы - братские, как и наши страны. Мы сегодня многие вопросы обсудили, в очередной раз подчеркнув очень высокий уровень ирано-азербайджанских связей”.

”Сердца народов двух стран бьются в унисон, - заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на совместной пресс-конференции с Ильхамом Алиевым. - Мы не должны позволять третьим странам вмешиваться в наши отношения. Нам следует разрешить все наши разногласия, работать вместе, продвигать отношения и углублять сотрудничество на благо обеим сторонам”.

В конце декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетил Баку для обсуждения общих вопросов и совместных планов на будущий год. По его словам, ”между двумя странами была открыта новая глава сотрудничества, которая положительно скажется на обоих государствах”. Он добавил, что Тегеран готов помочь в восстановлении регионов Азербайджана, освобожденных в ходе войны с Арменией в 2020 году. Премьер-министр Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал на пресс-конференции о совместных проектах, над которыми работают Иран и Азербайджан. Министр упомянул строительство электростанций в Худаферине, Гыз Галасы и Ордубаде, а также создание моста через реку Астарачай, дальнейшее развитие ирано-азербайджанско-российского коридора и совместный автомобильный завод в Нефтчале.

Кроме того, стороны договорились о транзите туркменского газа и трехстороннем газовом свопе в объеме до 2 млрд кубометров в год. Для ИРИ наиболее важным достижением договоренности стала возможность обеспечения газом пяти своих северных провинций при транспортировке газа из Туркменистана в Азербайджан за счет получения прав на передачу. Благодаря соглашению, будет стабилизирована работа иранской газовой сети в регионе.

Близость всех трех стран к России предоставляет новые возможности для трехстороннего сотрудничества в сфере энергетики. Проект о синхронизации электрических сетей Ирана и России через территорию Азербайджана стартует в апреле. Мохаммед-Али Фаранакиан, заместитель министра энергетики Ирана по международным делам, рассказал, что исследования, необходимые для осуществления проекта, были уже проведены. ”Осуществление проекта должно начаться в апреле, после того как все три страны отправят подробные отчеты иранскому консультанту проекта”, - добавил он.

Совсем недавно министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан заявил, что его страна готова строить с Азербайджаном совместные электростанции. На онлайн-встрече со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазвым он сказал, что ”подключение иранской электрической сети к России через территорию Азербайджана - важный шаг на пути укрепления трехсторонних отношений”.

Учитывая общую 750-километровую границу и четыре официальных пограничных перехода, как Азербайджан, так и Иран заинтересованы в том, чтобы развивать транспортные связи и устранять барьеры, препятствующие двусторонней торговле. Глава Государственного управления автомобильных дорог и транспортных услуг Азербайджана Анар Резаев подчеркнул необходимость двустороннего транспортного сотрудничества, добавив, что длительная история отношений двух стран, а также их общность облегчат дальнейшее сотрудничество.

Кроме того, Иран начал с пониманием относиться к азербайджано-израильским связям, больше не настаивая на прекращении военного сотрудничества между ними. По сути, Иран не имеет права требовать от своих соседей разрыва связей с Израилем, учитывая, что ОАЭ, Бахрейн, Россия и ряд других стран сотрудничают с Израилем. Таким образом Ирану приходится быть более гибким, чтобы поддерживать региональную кооперацию.

Многие эксперты уверены, что еще одной причиной для недавнего сближения с Баку стала необходимость поиска компромисса на западных границах Ирана. Страна сталкивается с рядом серьезных проблем, среди которых экономические, спровоцированные американскими санкциями. Попытки восстановить Совместный всеобъемлющий план действий по-прежнему предпринимаются в Вене при участии Ирана и других мировых держав. Если в результате переговоров ядерная сделка будет возобновлена, а международные санкции отменены, Азербайджан выиграет от увеличения объемов торговли с Ираном.