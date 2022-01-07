Рождественское "автошествие" "Алило" прошло в Тбилиси

7 янв. 21:26

Традиционное рождественское шествие "Алило" в Тбилиси уже второй год подряд прошло в "автомобильном" формате из-за пандемии коронавируса: священники объезжали город на машинах, поздравляя жителей и собирая подарки для бедных.

Как сообщает Sputnik Грузия, автоколонны стартовали с площади Первой Республики, по дороге они окропляли улицы святой водой. На рождественскую молитву они все собрались у Кафедрального собора Святой Троицы - Самеба.

Пожертвования сиротам и нуждающимся все желающие приносили на площадь Республики с 12:00 до 16:00. Вместе с депутатами сюда пришел и спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Поздравляю всех православных христиан, которые празднуют Рождество 7 января, и желаю им здоровья, семейного счастья и радости... Особенно хочу поздравить моих соотечественников за рубежом", - обратился он.

Пожертвования отсортируют и распределят по детдомам, домам престарелых и исправительным учреждениям.

А вот в городах Кутаиси и Кварели верующие все же устроили пешее шествие, во время которого они также собирали сладости и разные пожертвования для нуждающихся.