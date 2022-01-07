СМИ рассказали, на что готовы США на дискуссиях по безопасности с Россией

7 янв. 21:09

На дискуссиях с РФ, посвященных безопасности в Европе, могут быть подняты вопросы сокращения численности сил и частоты учений на востоке региона, однако такие шаги должны быть обоюдными. Об этом передает телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации американского президента.

По их словам, Вашингтон полагает, что одного отвода российской армии от границы с Украиной будет недостаточно для начала обсуждению темы численности американских военных сил, сообщает ТАСС.

Кроме того, источники утверждают, что на российско-американских переговорах может быть затронута тема ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде.

В число потенциальных тем для обсуждений могут войти количество сил США в прибалтийских странах и Польше, а также предварительные уведомления о перемещении сил.