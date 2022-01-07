Лежащего пешехода сбили на переходе в Краснодаре

7 янв. 20:56

Трагическое ДТП произошло при необыкновенных обстоятельствах в центре Краснодара. О нем сообщили пользователи в социальных сетях накануне вечером.

На опубликованных ими фото с места аварии видно накрытое тело, лежащее на проезжей части.

В пресс-службе городского УМВД пояснили, что в 19:40 20-летний местный житель на Mercedes ехал по улице Красной со стороны Чапаева в сторону Ленина. Мужчина остановился на красный свет на пересечении Красной и Карасунской, дождался зеленого света и поехал, передает портал "Юга.ru".

Однако на пешеходном переходе на дорогу по не установленной пока причине лег мужчина, водитель не заметил этого и наехал на него. От полученных травм пострадавший умер на месте.

Начальник пресс-службы УМВД Артем Коноваленко заявил сегодня, что личность жертвы не установлена, по факту трагедии идет проверка.