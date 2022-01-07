В КНБ Казахстана прокомментировали "задержание" племянника Назарбаева

7 янв. 20:23

В Комитете национальной безопасности Казахстана опровергли сообщения СМИ о якобы имевшем место задержании племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева - Самата Абиша.

"Информация о якобы задержании 7 января 2022 года в Алматы первого заместителя Председателя КНБ РК Самата Абиша не соответствует действительности и носит провокационный характер", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Казахстан.

Напомним, информацию о якобы задержании Абиша распространило сегодня издание Orda.kz, сославшись на собственный источник. Позже его главный редактор опровергла эти сведения и принесла извинения.