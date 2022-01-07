Подозреваемый в развратных действиях в отношении 8-летнего ребенка арестован в Армении

7 янв. 19:47

В Армении арестован 41-летний мужчина, подозреваемый в развратных действиях в отношений несовершеннолетних. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Как следует из материалов дела, 15 марта прошлого, около 14:20, подозреваемый выследил 8-летнюю девочку и зашел вместе с ней в подъезд одного из домов, а потом в лифт, где осуществил в отношении нее развратные действия, передает Sputnik Армения.

Позже следователи установили, что до этого мужчина завел в Facebook фейковый аккаунт под именем Milena Asatryan. С него подозреваемый в 2020-21 годах вел переписку с несовершеннолетними девочками, общаясь с ними на непристойные темы и посылая им фильмы соответствующего содержания.

Уголовное дело открыто по нескольким статьям Уголовного кодекса Армении. По статье 142 "Преступления полового характера", учитывая отягчающие обстоятельства (применение силы, возраст жертвы, многократность преступных поступков, использование электронной коммуникации), ему грозит до семи лет лишения свободы. По статье 263 "Распространение порнографических материалов" полагается арест до двух месяцев или заключение до двух лет.