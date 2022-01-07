Комендантский час ужесточают в Таразе

7 янв. 19:32

Время комендантского часа увеличено в городе Тараз (административный центр Жамбылской области), введен красный уровень опасности, рассказал аким региона Бердибек Сапарбаев в эфире государственного телеканала "Хабар-24".

По его словам, если раньше он начинался с 23.00, то сейчас выходить на улицу запрещено уже с 19.00.

"Те, кто нарушает закон, будут привлечены к ответственности. Два дня мы не применяли силу против преступников. Из-за этого они сожгли ряд административных зданий. Теперь мы начали применять жесткие меры против них", - цитирует главу области ТАСС.

Сапарбаев подчеркнул, что в Таразе вступил в силу красный уровень опасности, идет спецоперация, поэтому, помимо строгого соблюдения комендантского часа, местных жителей просят без необходимости не выходить из дома.