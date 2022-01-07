СМИ сообщили о коронавирусе у канцлера Австрии

7 янв. 19:06

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заразился коронавирусом, передает телеканал ORF со ссылкой на Федеральную канцелярию

"Канцлер Нехаммер сдал положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во вторник он вернулся из отпуска, а в среду сдавал плановый ПЦР-тест, который оказался отрицательным, так что, скорее всего, политик заразился в среду вечером от одного из сотрудников службы безопасности. Сданный в четверг тест дал положительный результат, который был дважды подтвержден сегодня.

Нехаммер продолжает работать из дома в удаленном режиме, симптомов у него нет. Тесты его супруги и детей оказались отрицательными.

Напомним, Карл Нехаммер официально вступил в должность 6 декабря прошлого года.