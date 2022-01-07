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Психолог рассказала, сколько занимает адаптация после новогодних праздников

Психолог рассказала, сколько занимает адаптация после новогодних праздников

После новогодних каникул может потребоваться неделя на то, чтобы адаптироваться к обычному рабочему режиму, предупредила преподаватель кафедры "Возрастная психология имени профессора Обуховой" факультета "Психология образования" Московского государственного психолого-педагогического университета Мария Климакова.

"Адаптация к работе после праздников обычно занимает от нескольких дней до недели. А вот если этот процесс занимает гораздо больше времени - это повод задуматься, нет ли на работе каких-то проблем, на которые необходимо обратить внимание",- уточнила специалист.

Психолог посоветовала в первые рабочие дни не нагружаться большим количеством задач, а также по возможности делать перерывы, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Для того, чтобы первый рабочий день был менее стрессовым, можно взять с собой на работу какую-то безделушку из дома, которая будет напоминать о доме, о семье, вызывая тем самым положительные эмоции", - добавила Климакова.

Режим сна лучше начать перестраивать за несколько дней до выхода на работу.

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