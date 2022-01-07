Turkish Airlines совершит спецрейс в Алматы

7 янв. 18:45

Авиакомпания Turkish Airlines совершит специальный рейс в Алматы для эвакуации собственных сотрудников и работников других перевозчиков. Об этом пишет Anadolu.

По данным агентства, рейс TK 6902 стартует из Стамбула сегодня ночью. Завтра, около 13.40 по местному времени (совпадает с мск) обратным рейсом TK 6903 около 75 человек будут доставлены в Турцию.

Кроме того, в соответствии с поручением председателя правления Turkish Airlines Илькера Айджи, прорабатывается возможность для эвакуации шести сотрудников авиакомпании из Нур-Султана.

Напомним, ранее Turkish Airlines приняла решение о приостановке всех рейсов в Казахстан до 9 января.