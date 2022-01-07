Провокаторов поили энергетиками, от которых они теряли самоконтроль, в Шымкенте

7 янв. 18:29

Задержанные в Шымкенте провокаторы получали за преступные действия деньги, им также выдавали сильнодействующие энергетические напитки, об этом рассказал первый заместитель мэра Шангыс Мукан в эфире телеканала "Хабар 24".

"Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, после них они теряли контроль над собой", - цитирует его РИА Новости.

Чиновник призвал родителей следить за детьми-подростками, чтобы те не нарушали закон.

По данным властей, в результате беспорядков в Шымкенте пострадали более 60 человек, в том числе правоохранители, правонарушители и мирные жители.